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На чемпионате «Абилимпикс» представили 15 профессий для ветеранов СВО

Мероприятие прошло в Казани впервые и собрало более 250 участников.
Юлия Семина 2025-07-29 23:50:47
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Казани завершился первый чемпионат профессионального мастерства среди ветеранов СВО «Абилимпикс». Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО и поблагодарила их за участие в чемпионате.

Всего было представлено 15 площадок, из них 14 - на территории Казанского вертолетного завода. Для участников это были не просто соревнования, а шанс освоить новую профессию.

«Здесь ветераны СВО получают прикладные навыки и обзор профессий - а сегодня здесь представлено 15 различных профессий, в которых они могут реализовываться и работать с гарантированным трудоустройством», - прокомментировала Цивилева.

Самой востребованной площадкой стала та, где соревновались операторы БПЛА. Зарегистрировалось около 50 человек. Некоторые из них уже управляли дронами на передовой, а некоторые впервые попробовали это здесь.

Ранее сообщалось, что в Казани прошел чемпионат «Абилимпикс». В течение трех дней больше 250 человек со всей страны соревновались в слесарном, столярном, токарном, поварском деле.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #соревнования #Анна Цивилева #ветераны СВО #Абилимпикс
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