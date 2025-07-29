На чемпионате «Абилимпикс» представили 15 профессий для ветеранов СВО

В Казани завершился первый чемпионат профессионального мастерства среди ветеранов СВО «Абилимпикс». Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО и поблагодарила их за участие в чемпионате.

Всего было представлено 15 площадок, из них 14 - на территории Казанского вертолетного завода. Для участников это были не просто соревнования, а шанс освоить новую профессию.

«Здесь ветераны СВО получают прикладные навыки и обзор профессий - а сегодня здесь представлено 15 различных профессий, в которых они могут реализовываться и работать с гарантированным трудоустройством», - прокомментировала Цивилева.

Самой востребованной площадкой стала та, где соревновались операторы БПЛА. Зарегистрировалось около 50 человек. Некоторые из них уже управляли дронами на передовой, а некоторые впервые попробовали это здесь.

Ранее сообщалось, что в Казани прошел чемпионат «Абилимпикс». В течение трех дней больше 250 человек со всей страны соревновались в слесарном, столярном, токарном, поварском деле.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.