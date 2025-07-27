Российские войска поразили цеха производства БПЛА на Украине

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинских формирований.

По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства беспилотных летательных аппаратов, пункты управления дронами дальнего действия, а также места временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Всего удары были нанесены по 146 районам, где располагались объекты противника.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью чешской РСЗО Vampire, а также 291 беспилотник самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над Зеленым Гаем в ДНР и Малиевкой в Днепропетровской области. Оба населенных пункта удалось освободить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.