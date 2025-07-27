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Российские войска поразили цеха производства БПЛА на Украине

Удары наносились по пунктам управления беспилотниками дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.
2025-07-27 11:28:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинских формирований.

По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства беспилотных летательных аппаратов, пункты управления дронами дальнего действия, а также места временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Всего удары были нанесены по 146 районам, где располагались объекты противника.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью чешской РСЗО Vampire, а также 291 беспилотник самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над Зеленым Гаем в ДНР и Малиевкой в Днепропетровской области. Оба населенных пункта удалось освободить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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