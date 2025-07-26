Расчеты беспилотников 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» успешно выявляют военную технику врага и наносят по ней точечные удары.

В селе Иванополье была обнаружена и уничтожена боевая бронированная машина «Козак». Она перевозила личный состав ВСУ.

Помимо этого, разведчики группировки «Юг» выявили пункт управления беспилотниками противника. Сперва был уничтожен замаскированный квадроцикл украинского расчета БПЛА. Противник лишился возможности оперативного отступления, в результате чего расчет ВСУ был ликвидирован.

Ранее новейшая САУ «Гиацинт-К» из группировки «Центр» уничтожила замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении. Цель обнаружили операторы дронов, которые передали точные координаты противника артиллеристам, а затем вели контроль поражения цели.