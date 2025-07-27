«Виктор Великий» уничтожил воздушные цели «противника» на полигоне Балтфлота

Экипаж патрульного корабля Балтийского флота «Виктор Великий» выполнил ракетные стрельбы в рамках оперативных учений ВМФ России «Июльский шторм». Моряки-балтийцы поразили воздушные цели из зенитного ракетного комплекса «ТОР-М2». В качестве цели применялась ракета-мишень «Уран», запущенная с корвета «Стойкий».

Стремительно летящая мишень была уничтожена прямыми попаданиями нескольких ракет, выпущенных из ракетного комплекса «ТОР-М2», что подтвердили данные объективного контроля.

После выполнения огневой задачи экипаж патрульного корабля провел ряд корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне. Кроме того, были отработаны элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

Напомним, оперативные учения ВМФ России «Июльский шторм» проводятся в период с 23 по 27 июля. География маневров - Тихий и Северный Ледовитый океаны, Баренцево, Балтийское и Каспийское моря. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

А накануне корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вместе с расчетами комплекса «Бастион» запустили крылатые ракеты по морской цели в Японском море. По данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.