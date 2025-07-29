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ВС РФ разрушили «Краснополем» опорник ВСУ под Искрой в ДНР

Цель обнаружил БПЛА «Орлан-30».
2025-07-29 09:20:25
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Оператор беспилотного летательного аппарата «Орлан-30» обнаружил в районе населенного пункта Искра в ДНР пункты временной дислокации украинских формирований и места хранения боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам группировки войск «Восток», которые нанесли удар высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВС РФ #Украина #ДНР #краснополь #орлан-30
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