ВС РФ разрушили «Краснополем» опорник ВСУ под Искрой в ДНР

Оператор беспилотного летательного аппарата «Орлан-30» обнаружил в районе населенного пункта Искра в ДНР пункты временной дислокации украинских формирований и места хранения боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам группировки войск «Восток», которые нанесли удар высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь».

В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.