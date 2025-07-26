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За ночь над Россией перехватили и уничтожили 54 украинских дрона

Большую часть беспилотников самолетного типа расчета ПВО сбили над территорией Брянской области - 24.
2025-07-26 07:15:14
© Фото: Минобороны России

За ночь над Россией перехватили и уничтожили 54 украинских дрона. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России.

Большую часть беспилотников самолетного типа расчета ПВО сбили над территорией Брянской области - 24. В Ростовской области нейтрализовали 12 аппаратов.

Шесть украинских дронов уничтожили в Крыму, четыре - над акваторией Азовского моря, еще три - над Черным морем.

По два дрона российские военнослужащие ликвидировали над территорией Орловской и Тульской областей, и еще один - над Белгородской.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Ростовская область #белгородская область
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