В Петербурге показали вооружение индийского фрегата «Тамал», сделанного в РФ

В Санкт-Петербурге корреспондент Павел Кутаренко рассказал о современном вооружении индийского фрегата «Тамал», построенного на калининградском заводе «Янтарь». Корабль прибыл в город на Неве после включения в состав ВМС Индии.

«Тамал» стал восьмым кораблем в серии фрегатов, построенных в России для индийского флота. Корабли проекта отличаются высокой мореходностью и оснащены совместными российско-индийскими разработками в области навигации, связи, гидроакустики и вооружения. Основное вооружение фрегата составляют пусковые установки сверхзвуковых ракет «Брамос» и российский зенитно-ракетный комплекс «Штиль».

На набережной лейтенанта Шмидта рядом с индийским фрегатом пришвартовался российский корвет «Сообразительный», вернувшийся из Средиземного моря. Этот корабль проекта 20380 вооружен ЗРК «Редут» и противокорабельными ракетами «Уран».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.