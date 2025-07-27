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В Петербурге показали вооружение индийского фрегата «Тамал», сделанного в РФ

Корвет «Сообразительный» и индийский фрегат «Тамал» встретились на Неве.
Павел Кутаренко 2025-07-27 10:34:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге корреспондент Павел Кутаренко рассказал о современном вооружении индийского фрегата «Тамал», построенного на калининградском заводе «Янтарь». Корабль прибыл в город на Неве после включения в состав ВМС Индии.

«Тамал» стал восьмым кораблем в серии фрегатов, построенных в России для индийского флота. Корабли проекта отличаются высокой мореходностью и оснащены совместными российско-индийскими разработками в области навигации, связи, гидроакустики и вооружения. Основное вооружение фрегата составляют пусковые установки сверхзвуковых ракет «Брамос» и российский зенитно-ракетный комплекс «Штиль».

На набережной лейтенанта Шмидта рядом с индийским фрегатом пришвартовался российский корвет «Сообразительный», вернувшийся из Средиземного моря. Этот корабль проекта 20380 вооружен ЗРК «Редут» и противокорабельными ракетами «Уран».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #День ВМФ #фрегат #Тамал
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