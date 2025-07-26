Расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили технику, артиллерийские орудия и минометы, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления дронами, а также личный состав ВСУ в Запорожской области.

Кадры объективного контроля боевой работы публикует Минобороны России.

Для решения поставленных задач десантники использовали беспилотники, оснащенные системами сброса и ударные FPV-дроны, которые позволяют действовать с ювелирной точностью.

Благодаря действиям наших дроноводов, удалось нарушить логистические цепочки боевиков, уничтожить личный состав и арсеналы противника.

Новороссийские десантники из состава группировки войск «Днепр» несут ежесуточное боевое дежурство и уничтожают сотни различных целей ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.