Расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили технику, артиллерийские орудия и минометы, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления дронами, а также личный состав ВСУ в Запорожской области.
Кадры объективного контроля боевой работы публикует Минобороны России.
Для решения поставленных задач десантники использовали беспилотники, оснащенные системами сброса и ударные FPV-дроны, которые позволяют действовать с ювелирной точностью.
Благодаря действиям наших дроноводов, удалось нарушить логистические цепочки боевиков, уничтожить личный состав и арсеналы противника.
Новороссийские десантники из состава группировки войск «Днепр» несут ежесуточное боевое дежурство и уничтожают сотни различных целей ВСУ.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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