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Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском

Удар 152-миллиметрового орудия самоходки помог штурмовикам продвинуться на Красноармейском направлении.
2025-07-28 17:06:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию украинских формирований на Красноармейском направлении СВО.

Местоположение укрепленной позиции ВСУ выявили операторы разведывательных БПЛА соединения. Получив координаты, расчет навел орудие и нанес точный удар по целям. Успешный залп позволил российским штурмовым подразделениям продвинуться и закрепиться на более выгодных позициях.

Как уточнили в Минобороны, артиллеристы дивизии ведут огонь в дневное и ночное время суток, используя маскировку и посты воздушного наблюдения для защиты от вражеских дронов. Военнослужащие продолжают поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений на стратегически важных направлениях вблизи Красноармейска в ДНР.

Ранее расчет «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Красноармейском направлении. По данным Минобороны, он был оборудован в блиндаже, замаскированном в лесополосе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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