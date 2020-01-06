Шойгу провел переговоры с директором национальной разведки Турции
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press, Минобороны
Накануне вечером, 5 января, состоялся телефонный разговор министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе.