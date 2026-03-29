Над Россией в течение дня сбили 26 украинских БПЛА

Средства ПВО сработали, в том числе, в Белгородской, Курской и Тульской областях.
29-03-2026 00:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за девять часов сбили 26 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны перехватили над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей. Кроме того, подтверждено уничтожение БПЛА в Московском регионе и Республике Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 28 марта российские военнослужащие за три часа сбили 52 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
