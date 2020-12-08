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«Справедливый военачальник»: Бижев рассказал, каким ему запомнился Шапошников

Алексей Курильченко
20:27 08.12.2020
По словам генерал-лейтенанта, новости о кончине Евгения Шапошникова опечалили всех его сослуживцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Макаров РИА Новости

Айтеч Бижев рассказал «Звезде» о своих воспоминаниях о министре обороны Шапошникове. По словам генерала, маршал Советского Союза запомнился ему как очень справедливый и добрый человек.

«Мне часто удавалось пообщаться с маршалом - как по работе так и при личной встрече. Это был справедливый военачальник и при этом прекрасный семьянин. Новость о его уходе опечалила меня и всех его сослуживцев. Он возглавил Министрество обороны в очень тяжелое время - в период политической нестабильности. Ему пришлось сделать немало трудных выборов» - рассказал Бижев.

Ранее стало известно, что последний министр СССР и последний в России маршал рода войск Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни - он занимал пост министра обороны с 1991 года.

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