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Вертолетчики ЦВО выполнили полеты в сложных погодных условиях в Сибири

Андрей Аркадьев
18:55 07.12.2020
В тренировках были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24.
Вертолетчики ЦВО выполнили полеты в сложных погодных условиях в Сибири
© Фото: Минобороны России

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24 выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеоусловиях в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Маневры осуществлялись при плохой видимости и низкой облачности. Пилотирование выполнялось на разных высотах, летчики в ходе тренировки эвакуировали условно раненых военнослужащих.

В учениях было задействовано более 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и шесть единиц военной техники.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире. Может нести более 15 видов вооружения на шести точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах. Создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.

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