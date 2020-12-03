Поражение целей: экипажи БМП-3 провели боевые стрельбы под Нижним Новгородом

Первые боевые стрельбы в новом учебном году провели экипажи БМП-3 Западного военного округа на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Перед выходом на огневой рубеж они преодолели сложный маршрут протяженностью около пяти километров с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях условного противника и колейным мостом.

После этого экипажи сходу поразили цели на дальностях до двух километров с использованием 100-миллиметровых орудий и автоматических, спаренных с ними, пушек.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.