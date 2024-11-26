Расчет Д-30 уничтожил украинских операторов БПЛА на правобережье Днепра

Расчет буксируемого орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Над правым берегом Днепра оператор дрона выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считаные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов. На записи видно, как расчет делает необходимые вычисления, наводит Д-30 на цель и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, под навесом из бревен. Стреляющий движением руки приводит в действие спусковой механизм, раздается выстрел.

Помогают артиллеристам операторы беспилотников. Поразив цели, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.