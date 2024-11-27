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Расчет «Тор-М2» сбил дрон-разведчик на Красноармейском направлении

На боевую работу у расчета комплекса уходит всего несколько минут, за которые он успевает найти цель, сопроводить ее и уничтожить, после чего меняет огневую позицию.
2024-11-27 06:05:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный беспилотник боевиков киевского режима в зоне спецоперации. Ежедневно бойцы прикрывают от атак с воздуха штурмовые группы на Красноармейском направлении.

Работа расчета ЗРК «Тор-М2» осуществляется в круглосуточном режиме. Получив задачу, военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения. После чего приводят «Тор» в боевое положение и приступают к мониторингу воздушного пространства.

При обнаружении воздушных целей - управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и уничтожает.

«Мы уничтожаем БПЛА националистов. Работаем не более 20 минут, потому что есть вероятность, что нас вычислят. Часто меняем место своей дислокации. Взяли цель, долго сопровождали ее. Это был разведчик с той стороны. В конце сбили его. Работаем часто, иногда ночами выезжаем», - рассказал заместитель начальника расчета Александр. 

Характеристики ЗРК «Тор-М2» позволяют ему одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей различного класса. При этом РЛС комплекса автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.

Расчеты противовоздушной обороны с первого дня спецоперации прикрывают не только наземные подразделения ВС РФ, но и мирных жителей от воздушных атак боевиков ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #дрон #ЗРК «Тор-М2» #красноармейское направление
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