Цивилева сообщила о выдаче 150 тысяч справок участника СВО с 1 ноября

Около 150 тысяч справок, подтверждающих факт участия в специальной военной операции, выдано с ноября текущего года. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе круглого стола в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему «Законодательное обеспечение мер соцподдержки участников СВО».

Напомним, что с 1 ноября по всей России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной операции. Получить справку мoжнo в МФЦ, а также на портале «Госуслуги». Кроме этого, такие документы выдают в военкоматах. Также оформить справку можно в филиалах фонда «Защитники Отечества».

«На сегодняшний день порядка 150 тысяч справок выдано», - отметила Цивилева.

Замглавы российского оборонного ведомства назвала важным решением введение системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Цивилева отметила минимизацию бюрократических процедур и значительное ускорение оказания помощи военнослужащим.

Замминистра рассказала о новых стандартах протезирования, выработанных во взаимодействии Минобороны с Минтрудом, Минздравом и Соцфондом. Она подчеркнула, что оборонное ведомство проводит активную работу по протезированию военнослужащих. По указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова была проведена глубокая диагностика существующих проблем.

Отметим,что ранее участники спецоперации для подтверждения статуса оформляли бумаги в нескольких организациях и сами собирали комплект документов. А теперь обратиться за справкой смогут и члены семьи военнослужащего. Срок рассмотрения заявления составит от одного до четырех дней. В непростых ситуациях, когда потребуется уточнение некоторых деталей, - до 30 дней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.