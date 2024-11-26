Поражены пункты управления БПЛА, с которых враг наносил удары по ЗАЭС

Минобороны России сообщает о поражении украинских пунктов управления беспилотниками, с которых наносились удары по Запорожской атомной электростанции. До удара неприятель осуществлял в них пуски дронов-камикадзе.

При этом в МО РФ отметили, что за истекшие сутки ВСУ провели пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников коптерного типа по Энергодару, включая прилегающую к ЗАЭС территорию.

«В результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что два беспилотника удалось сбить средствами ПВО, а еще один российские военнослужащие подавили средствами РЭБ.

Сейчас, подчеркнули в Минобороны России, персонал станции продолжает работу в штатном режиме. Он отслеживает радиоактивную обстановку и продолжает обслуживать объекты атомной электростанции.

Также сообщается, что российские войска освободили населенный пункт Копанки на территории Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.