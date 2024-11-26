МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Поражены пункты управления БПЛА, с которых враг наносил удары по ЗАЭС

Кроме этого, ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов.
2024-11-26 12:23:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении украинских пунктов управления беспилотниками, с которых наносились удары по Запорожской атомной электростанции. До удара неприятель осуществлял в них пуски дронов-камикадзе.

При этом в МО РФ отметили, что за истекшие сутки ВСУ провели пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников коптерного типа по Энергодару, включая прилегающую к ЗАЭС территорию. 

«В результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание», - говорится в сообщении. 

При этом уточняется, что два беспилотника удалось сбить средствами ПВО, а еще один российские военнослужащие подавили средствами РЭБ. 

Сейчас, подчеркнули в Минобороны России, персонал станции продолжает работу в штатном режиме. Он отслеживает радиоактивную обстановку и продолжает обслуживать объекты атомной электростанции.

Также сообщается, что российские войска освободили населенный пункт Копанки на территории Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #запорожская область #энергодар #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 