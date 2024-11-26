Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Копанки на территории Харьковской области.

Уточняется, что Копанки удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад».

Кроме этого, отмечено, что в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая, Сеньково, Загоруйковка, Новоплатоновка (Харьковская область) и Ивановка (ДНР).

При этом подразделения группировки войск за сутки отразили пять украинских штурмовых групп.

Потери неприятеля за последние 24 часа в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 440 боевиков. Также противник потерял танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства.

Еще российское оборонное ведомство рассказало про уничтожение станции РЭБ «Анклав-Н» и трех полевых складов ВСУ с боеприпасами подразделениями группировки войск «Запад».

Также сообщается, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение пунктам управления БПЛА, с которых враг наносил удары по ЗАЭС.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.