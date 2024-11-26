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Российские войска освободили Копанки в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий.
2024-11-26 12:19:10
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Копанки на территории Харьковской области. 

Уточняется, что Копанки удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад».

Кроме этого, отмечено, что в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая, Сеньково, Загоруйковка, Новоплатоновка (Харьковская область) и Ивановка (ДНР).

При этом подразделения группировки войск за сутки отразили пять украинских штурмовых групп. 

Потери неприятеля за последние 24 часа в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 440 боевиков. Также противник потерял танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства. 

Еще российское оборонное ведомство рассказало про уничтожение станции РЭБ «Анклав-Н» и трех полевых складов ВСУ с боеприпасами подразделениями группировки войск «Запад».

Также сообщается, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение пунктам управления БПЛА, с которых враг наносил удары по ЗАЭС.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #Копанки
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