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МО РФ: за три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

Так, 23 ноября пятью ракетами ATACMS ВСУ ударили по позиции С-400 в районе Лотаревки. 25 ноября Киев нанес удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный.
2024-11-26 16:00:48
© Фото: Минобороны России

За последние три дня Вооруженные силы Украины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по российским объектам в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, противник применил оперативно-тактические ракеты ATACMS. Первый удар пришелся по позиции дивизиона ЗРК С-400 в районе Лотаревки 23 ноября. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил три ракеты, две другие попали в цель. Повреждения получила РЛС, пострадал личный состав.

Также в Минобороны обвинили Киев в применении восьми ракет ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный в районе Халино. В цель попала одна, остальные были уничтожили с помощью комплексов С-400 и «Панцирь». Пострадали двое российских военнослужащих, они получили легкие ранения при падении осколков. Незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Также Минобороны показало фотографии обломков сбитых ракет ATACMS, которыми украинская сторона ударила по российскому региону. Ведомство заявило о подготовке ответа на удары ВСУ по Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #ATACMS
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