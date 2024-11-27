Минобороны: 22 дрона ВСУ этой ночью сбили над российскими регионами

Минобороны России сообщило об очередной попытке Киева атаковать объекты на территории России ударными беспилотниками самолетного типа.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона.

Десять из них были сбиты в небе над Ростовской областью, семь - над Белгородской, еще два БПЛА рухнули в Воронежской области и по одному - в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Киевский режим регулярно предпринимает подобные попытки. Накануне ночью, например, силы ПВО сбили 39 украинских беспилотных аппаратов. Большинство из них - также в небе над Ростовской областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.