МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны: 22 дрона ВСУ этой ночью сбили над российскими регионами

Большая часть уничтоженных беспилотников была сбита в небе над Ростовской областью.
2024-11-27 07:56:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об очередной попытке Киева атаковать объекты на территории России ударными беспилотниками самолетного типа.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона.

Десять из них были сбиты в небе над Ростовской областью, семь - над Белгородской, еще два БПЛА рухнули в Воронежской области и по одному - в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Киевский режим регулярно предпринимает подобные попытки. Накануне ночью, например, силы ПВО сбили 39 украинских беспилотных аппаратов. Большинство из них - также в небе над Ростовской областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Ростовская область #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 