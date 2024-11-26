МО РФ показало обломки ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по Курской области

Минобороны России продемонстрировало обломки оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS американского производства, которыми ВСУ нанесли удары по Курской области. С фотографиями можно ознакомиться в фотогалерее к этой новости.

Сообщается, что первый удар был нанесен 23 ноября пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Целью противника стала позиция российского зенитного ракетного дивизона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка - 37 километров к северо-западу от города Курск.

Произошел противоракетный бой, в ходе которого прикрывающий дивизион боевой расчет ЗРПК «Панцирь» уничтожил три ракеты из пяти. Две оставшиеся, к сожалению, достигли цели. Им удалось повредить радиолокационную станцию, также есть пострадавшие среди личного состава.

Второй удар неприятель нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Целью противника стал аэродром Курск - Восточный (населенный пункт Халино).

Семь ракет сбили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь». Одна из ракет достигла цели.

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве заявили о достоверном подтверждении, что ВСУ наносили удары именно ракетами ATACMS производства Соединенных Штатов Америки.

Минобороны России подчеркнуло, что обстановка контролируется. Также отмечено, что российские военнослужащие готовят ответные действия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.