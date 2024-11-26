МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало обломки ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по Курской области

Противник нанес два удара, в ходе которых использовал 13 оперативно-тактических ракет американского производства.
2024-11-26 16:09:40
© Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало обломки оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS американского производства, которыми ВСУ нанесли удары по Курской области. С фотографиями можно ознакомиться в фотогалерее к этой новости. 

Сообщается, что первый удар был нанесен 23 ноября пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Целью противника стала позиция российского зенитного ракетного дивизона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка - 37 километров к северо-западу от города Курск. 

Произошел противоракетный бой, в ходе которого прикрывающий дивизион боевой расчет ЗРПК «Панцирь» уничтожил три ракеты из пяти. Две оставшиеся, к сожалению, достигли цели. Им удалось повредить радиолокационную станцию, также есть пострадавшие среди личного состава. 

Второй удар неприятель нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Целью противника стал аэродром Курск - Восточный (населенный пункт Халино). 

Семь ракет сбили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь». Одна из ракет достигла цели. 

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве заявили о достоверном подтверждении, что ВСУ наносили удары именно ракетами ATACMS производства Соединенных Штатов Америки.

Минобороны России подчеркнуло, что обстановка контролируется. Также отмечено, что российские военнослужащие готовят ответные действия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

prevnext
1 / 5
© Минобороны России
#армия #пво #Курская область #ATACMS #кадры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 