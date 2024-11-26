ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что неприятель потерял более 250 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Российское оборонное ведомство отметило, что двое украинских боевиков сдались в плен.
Еще военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить за этот период времени четыре украинских танка и столько же вражеских боевых машин пехоты. Этот список также пополнился тремя другими боевыми бронированными машинами и восемью автомобилями.
Что же до потерь противника в артиллерии, то за последние сутки они ограничиваются двумя минометами.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России разнесли украинский опорный пункт в приграничном районе Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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