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ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Российским войскам удалось уничтожить четыре украинских танка, столько же боевых машин пехоты и три другие боевые бронированные машины.
2024-11-26 14:15:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что неприятель потерял более 250 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Российское оборонное ведомство отметило, что двое украинских боевиков сдались в плен.

Еще военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить за этот период времени четыре украинских танка и столько же вражеских боевых машин пехоты. Этот список также пополнился тремя другими боевыми бронированными машинами и восемью автомобилями. 

Что же до потерь противника в артиллерии, то за последние сутки они ограничиваются двумя минометами. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России разнесли украинский опорный пункт в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #приграничье #Потери противника
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