Минобороны России сообщает, что неприятель потерял более 250 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Российское оборонное ведомство отметило, что двое украинских боевиков сдались в плен.

Еще военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить за этот период времени четыре украинских танка и столько же вражеских боевых машин пехоты. Этот список также пополнился тремя другими боевыми бронированными машинами и восемью автомобилями.

Что же до потерь противника в артиллерии, то за последние сутки они ограничиваются двумя минометами.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России разнесли украинский опорный пункт в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.