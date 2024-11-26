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Склад боеприпасов ВСУ взорвался от удара «Мсты» в зоне спецоперации

Корректировку огня и контроль поражения выявленных целей выполнял расчет беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30».
2024-11-26 10:59:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Получив разведданные о местонахождении цели, расчет подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Артиллеристы вели огонь на дистанции свыше 10 километров. После нескольких выстрелов склад с боеприпасами был уничтожен, личный состав противника ликвидирован.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов, снаружи и внутри самоходки. Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, накрыто ветвями, чтобы не выделялось и не привлекало внимания.

Работу самоходки корректирует беспилотник «Орлан-30». Данные, поступившие с БПЛА, подтвердили уничтожение украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Мста-С #СВО
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