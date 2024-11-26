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Экипажи штурмовой авиации разнесли опорник ВСУ в курском приграничье

Летчики выполняли пуски ракет парами самолетов Су-25 с малых высот.
2024-11-26 10:51:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области. Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. 

Уточняется, что летчики применяли авиационные ракеты. При этом пуски производились парами с малых высот. 

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр. Выпустив тепловые ловушки, они вернулись на аэродром вылета. Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара был уничтожен не только опорный пункт неприятеля, но и бронетехника, а также личный состав ВСУ. 

В МО РФ добавили, что по завершении боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к новым полетам. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #приграничье
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