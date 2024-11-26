Экипажи штурмовой авиации разнесли опорник ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области. Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Уточняется, что летчики применяли авиационные ракеты. При этом пуски производились парами с малых высот.

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр. Выпустив тепловые ловушки, они вернулись на аэродром вылета. Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара был уничтожен не только опорный пункт неприятеля, но и бронетехника, а также личный состав ВСУ.

В МО РФ добавили, что по завершении боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к новым полетам.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.