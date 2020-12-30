Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Сибири завершился первый этап вакцинации военнослужащих

Тамара Астапенкова
22:17 30.12.2020
Более 1200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, получили первый компонент вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в части Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа.

Четыре сотни доз вакцины были доставлены поездом из Санкт-Петербурга в специальных охлаждающих термо-контейнерах. Первыми прививку сделали военные медики, а также специалисты подразделений, которые несут боевое дежурство в преддверии праздников и в новогоднюю ночь.

В Сибири завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем на добровольной основе приняли участие более 1200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Через три недели они пройдут ревакцинацию вторым компонентом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:17 В стране и мире
Видео
Праздник с огоньком: как не испортить новогодние торжества, запустив салют
17:53 В стране и мире
СМИ сообщили о взрыве у правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена
17:25 В стране и мире
В Баренцевом море прекращены поиски после крушения «Онеги»
14:48 В стране и мире
Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе
16:15 ОПК
Видео
Модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Названы виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.