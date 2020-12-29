Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Небо в куполах: кадры с учений десантников в Ивановской, Костромской и Ярославской областях

Тимур Шерзад
13:46 29.12.2020
В учении были задействованы более полутысячи человек, 12 единиц техники и самолеты Ил-76.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подходит к завершению двустороннее тактическое учение десантников гвардейского Ивановского парашютно-десантного соединения. 

Подразделения десантников в маршевом порядке достигли аэродрома Северный в городе Иваново. Погрузившись на самолеты, они произвели высадку на парашютах, «захватив» полосу Будихино в Костромской области.

Затем десантники перебросят свои силы в Ярославскую область, на полигон Песочное. Это будет сделано как на штатной бронетехнике, так и самолетами Ил-76. Там гвардейцы должны будут атаковать и захватить условный объект, занять рубеж и оборонять его, уничтожив наступающего противника огнем вооружения БМД-2, стрелковым оружием и гранатометами. 

Всего в учениях принимают участие более полутысячи десантников, 12 единиц техники и самолеты Ил-76. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.