Небо в куполах: кадры с учений десантников в Ивановской, Костромской и Ярославской областях

Подходит к завершению двустороннее тактическое учение десантников гвардейского Ивановского парашютно-десантного соединения.

Подразделения десантников в маршевом порядке достигли аэродрома Северный в городе Иваново. Погрузившись на самолеты, они произвели высадку на парашютах, «захватив» полосу Будихино в Костромской области.

Затем десантники перебросят свои силы в Ярославскую область, на полигон Песочное. Это будет сделано как на штатной бронетехнике, так и самолетами Ил-76. Там гвардейцы должны будут атаковать и захватить условный объект, занять рубеж и оборонять его, уничтожив наступающего противника огнем вооружения БМД-2, стрелковым оружием и гранатометами.

Всего в учениях принимают участие более полутысячи десантников, 12 единиц техники и самолеты Ил-76.