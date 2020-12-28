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Мобильный госпиталь Минобороны РФ в Ялте принял первых пациентов

Роман Захаров
03:00 28.12.2020
В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные медики Черноморского флота приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в городе Ялта Республики Крым.

Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и продолжат получать всю необходимую медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя. За пациентами, находящимися на стационарном лечении, круглосуточно наблюдают военные медицинские специалисты.

Для оказания необходимой помощи населению Крыма в распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

Ранее личный состав медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота в кротчайшие сроки были переброшены из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

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