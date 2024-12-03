Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Сергей Стокоз, рассказал, как командование пугало солдат издевательствами и насилием над пленными со стороны российских военнослужащих. Реальность оказалась противоположной, к украинским военнослужащим отнеслись человечно, дали еду и воду. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Штурманули наши позиции, я вышел. Мы вышли просто и сдались. Без оружия, без ничего. Нормально отнеслись, напоили, накормили. Говорили, не сдавайтесь, вас будут там бить, резать, издеваться и так далее, и тому подобное», - сказал он.

Стокоз не хотел воевать и не должен был служить по состоянию здоровья. Но после прохождения медкомиссии был признан ограниченно годным.

Подготовку проходил в Черниговской области всего пять дней, после этого плохо обученных военнослужащих перебросили в Курскую область.

Ранее другой пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область. В течение трех дней украинец вместе с сослуживцами просидел под дождем, автоматы стали клинить. Когда прибыли российские военнослужащие, ВСУшники без возражений сдались. В этот момент по сдающимся открыли огонь свои же - украинские минометчики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.