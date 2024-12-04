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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Кроме этого, огневое поражение удалось нанести складам боеприпасов и скоплениям живой силы и военной техники противника в зоне проведения СВО.
2024-12-04 12:10:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов за сутки проведения спецоперации. 

Также российские военнослужащие нанесли огневое поражение складам боеприпасам противника, расположенным в зоне проведения специальной военной операции.

Еще российское оборонное ведомство сообщило о том, что огневое поражение было нанесено скоплениям военной техники и живой силы неприятеля в 133 районах. 

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения миномета врага в зоне специальной военной операции - это сделал оператор российского дрона, который сбросил боеприпас точно куда было нужно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #склады боеприпасов #СВО #Военные аэродромы
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