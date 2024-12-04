ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов за сутки проведения спецоперации.

Также российские военнослужащие нанесли огневое поражение складам боеприпасам противника, расположенным в зоне проведения специальной военной операции.

Еще российское оборонное ведомство сообщило о том, что огневое поражение было нанесено скоплениям военной техники и живой силы неприятеля в 133 районах.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения миномета врага в зоне специальной военной операции - это сделал оператор российского дрона, который сбросил боеприпас точно куда было нужно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.