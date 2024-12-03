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ВМФ и ВКС РФ провели в Средиземном море учения с пусками высокоточных ракет

В ходе учений в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования.
2024-12-03 16:50:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В восточной части Средиземного моря прошли учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство публикует кадры мероприятий. В ходе учений выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования.

Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон», дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр» по морской мишени. С побережья проведен пуск крылатой ракеты «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион». Все ракеты поразили назначенные цели.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря. В них принимают участие более 1000 человек. Задействованы 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относятся «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Средиземное море
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