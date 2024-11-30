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Операторы дронов сожгли три бронемашины ВСУ на Курском направлении

За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 боевиков.
2024-11-30 08:36:42
© Фото: Минобороны России

Российские операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили три бронемашины украинских националистов на Курском направлении.

Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ. На них видно, с какой филигранной точностью действуют наши бойцы. FPV-дроны пикируют на вражескую броню, выводя из строя технику.   

Как накануне сообщили в Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих.

Противник потерял бронетранспортер, боевую бронемашину, артиллерийское орудие, шесть минометов и 12 автомобилей. За все время боевых действий на Курском направлении враг потерял 36 600 человек.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #FPV-дрон #Курское направление
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