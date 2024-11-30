Операторы дронов сожгли три бронемашины ВСУ на Курском направлении

Российские операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили три бронемашины украинских националистов на Курском направлении.

Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ. На них видно, с какой филигранной точностью действуют наши бойцы. FPV-дроны пикируют на вражескую броню, выводя из строя технику.

Как накануне сообщили в Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих.

Противник потерял бронетранспортер, боевую бронемашину, артиллерийское орудие, шесть минометов и 12 автомобилей. За все время боевых действий на Курском направлении враг потерял 36 600 человек.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.