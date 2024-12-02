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В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В основу боевой учебы ляжет уникальный опыт ведения современных боевых действий, накопленный в ходе выполнения задач специальной военной операции.
2024-12-02 11:50:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год, сообщило Министерство обороны РФ. В связи с началом нового периода обучения личный состав подразделений всех видов и родов войск оттачивает навыки на полигононах и тренажерах, изучает теоретическую часть классах.

В основу боевой учебы ляжет опыт, полученный нашими военнослужащими в зоне боевых действий в ходе проведения спецоперации. В российском оборонном ведомстве отметили, что в новом учебном году упор будет сделан на индивидуальную подготовку военнослужащих. В ходе занятий бойцы отработают навыки по огневой, тактической, инженерной подготовке, ведению боя в городской застройке, борьбы с дронами, тактической медицине. При подготовке будет учитываться военно-учетная специальность.

Доводить навыки до совершенства военнослужащие будут на учениях. В ходе учений отработают боевое применение подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, экипажей кораблей ВМФ, самолетов ВКС, расчетов РВСН. Особое внимние уделается подготовке операторов дронов, специалистов РЭБ. Занятия пройдут в учебных центрах, в военно-учебных заведениях. На полигонах и учебных местах будут отрабатываться вопросы взаимодействия.

По данным Минобороны, к началу учебного года в военных округах подготовлено свыше 250 полигонов, которые получили все необходимое оборудование. Во время тренировок с военнослужащими отрабатывается до совершенства каждый элемент упражнений, при этом на занятиях воссоздается атмосфера реального боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ
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