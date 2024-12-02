ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине

Вооруженные силы РФ ударили по украинским военным аэродромам. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также российские военные били по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Кроме того, в течение суток средства ПВО сбили снаряд, выпущенный противником с помощью РСЗО HIMARS и 69 дронов ВСУ.

Между тем группировка войск «Запад» отразила девять контратак противника. По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности группировки составили до 490 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.