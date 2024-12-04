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ВСУ потеряли более 280 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Еще российские войска уничтожили украинский танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию РЭБ и два миномета.
2024-12-04 14:46:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял более 280 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Кроме этого отмечено, что российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ, две бронированные машины, три автомобиля, два миномета, а также станцию радиоэлектронной борьбы за сутки боев на этом направлении. 

Также российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. Удалось нанести огневое поражение и вражеским складам боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона ударил по «Акации» ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #уничтожение #потери ВСУ #Украинские боевики #Курское направление
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