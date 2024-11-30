Летчики Су-34 обрушили бомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил РФ нанес удар по украинским боевикам и вражеской бронетехнике в приграничном районе Курской области.

Били по позициям националистов авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по координатам, полученным от разведки.

После того, как все бомбы были сброшены, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, где авиатехники подготовили боевую машину к повторному вылету.

Спустя некоторое время летчики получили подтверждение того, что все разведданные цели в приграничье были успешно поражены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.