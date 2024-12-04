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Пленный украинец заявил, что в ВСУ расстреливают отступающих без разбора

Роман Ромакин призвал украинских солдат сдаваться в плен, чтобы увеличить свои шансы на выживание.
2024-12-04 11:05:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В попытках закрепиться на захваченной территории Курской области боевики ВСУ расстреливают без разбора своих же, если они отступают с позиций. Об этом сообщил пленный военнослужащий 144-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины Роман Ромакин. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России. 

Поэтому, подчеркнул Роман, для украинских боевиков самый надежный способ уцелеть - это сдаться в плен. При этом приказов своих командиров и украинского правительства слушать не стоит.

При этом в российский плен Роман Ромакин попал случайно - его вместе с другими украинскими военнослужащими отправили на ротацию, но боевики пропустили приближение российских штурмовиков, которые предложили сдаться. Отказываться никто не стал. 

Роман отметил, что в плену с ним обращались достойно. 

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Борисов рассказал об угрозах убийством со стороны своего командира

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленные #Проблемы противника #Роман Ромакин
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