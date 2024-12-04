Пленный украинец заявил, что в ВСУ расстреливают отступающих без разбора

В попытках закрепиться на захваченной территории Курской области боевики ВСУ расстреливают без разбора своих же, если они отступают с позиций. Об этом сообщил пленный военнослужащий 144-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины Роман Ромакин. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

Поэтому, подчеркнул Роман, для украинских боевиков самый надежный способ уцелеть - это сдаться в плен. При этом приказов своих командиров и украинского правительства слушать не стоит.

При этом в российский плен Роман Ромакин попал случайно - его вместе с другими украинскими военнослужащими отправили на ротацию, но боевики пропустили приближение российских штурмовиков, которые предложили сдаться. Отказываться никто не стал.

Роман отметил, что в плену с ним обращались достойно.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Борисов рассказал об угрозах убийством со стороны своего командира.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.