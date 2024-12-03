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Танкисты отряда БАРС-31 поддержали продвижение пехоты в зоне СВО

Экипажи танков чаще всего работают по крупным объектам противника, орудиям и блиндажам.
Варвара Шрадер 2024-12-03 14:28:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне СВО успешно выполняет поставленные задачи добровольческий отряд БАРС-31. О том, как танкисты отряда поддерживают продвижение пехоты рассказала в своем репортаже наш корреспондент Варвара Шрадер.

Один из танков наши военнослужащие отбили у противника в ходе ожесточенных боев. Машину полностью переделали и отремонтировали под себя. Теперь в полном боевом обвесе танк регулярно уничтожает вражеские цели на передовой.

Боевые выезды танкисты совершают постоянно, с каждым разом растет количество уничтоженных целей. Благодаря слаженным действиям экипажа, бойцы которого уже не первый месяц работают в одной команде, удается выполнить все поставленные задачи, поддержать продвижение нашей пехоты.

«Работаем по-разному, стараемся работать нестандартно, чтобы не было шаблона какого-то, чтобы нас было сложнее вычислить и понять нашу логику», - объясняет механик-водитель с позывным Жанр.

Танкисты чаще всего работают по крупным объектам противника, орудиям и блиндажам, а точечное уничтожение личного состава берут на себя снайперы отряда.

Ранее «Звезда» показала работу снайперов. На кадрах, снятых через прицел, видно, как стрелок прицеливается и поражает цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #танкисты #БАРС-31
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