Танкисты отряда БАРС-31 поддержали продвижение пехоты в зоне СВО

В зоне СВО успешно выполняет поставленные задачи добровольческий отряд БАРС-31. О том, как танкисты отряда поддерживают продвижение пехоты рассказала в своем репортаже наш корреспондент Варвара Шрадер.

Один из танков наши военнослужащие отбили у противника в ходе ожесточенных боев. Машину полностью переделали и отремонтировали под себя. Теперь в полном боевом обвесе танк регулярно уничтожает вражеские цели на передовой.

Боевые выезды танкисты совершают постоянно, с каждым разом растет количество уничтоженных целей. Благодаря слаженным действиям экипажа, бойцы которого уже не первый месяц работают в одной команде, удается выполнить все поставленные задачи, поддержать продвижение нашей пехоты.

«Работаем по-разному, стараемся работать нестандартно, чтобы не было шаблона какого-то, чтобы нас было сложнее вычислить и понять нашу логику», - объясняет механик-водитель с позывным Жанр.

Танкисты чаще всего работают по крупным объектам противника, орудиям и блиндажам, а точечное уничтожение личного состава берут на себя снайперы отряда.

Ранее «Звезда» показала работу снайперов. На кадрах, снятых через прицел, видно, как стрелок прицеливается и поражает цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.