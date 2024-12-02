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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 250 человек

Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета.
2024-12-02 14:25:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 250 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, враг лишился танка, БМП, двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и четырех минометов. В течение суток удалось пленить одного украинского военнослужащего.

По данным российского оборонного ведомства, с начала боев в Курской области потери противника превысили 37355 человек. За этот период времени на Курском направлении уничтожены 226 танков, 161 БМП, 123 БТР, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей ВСУ. Также враг потерял 305 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область. Командование держало подчиненных в неведении, только на позициях украинцы узнали, что их завезли в российский регион.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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