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Оператор FPV-дрона поразил украинский БТР-4 в Харьковской области

Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-12-04 15:34:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера БТР-4 ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Движение техники вдоль лесополосы удалось выявить с помощью средств воздушной разведки, уточняет оборонное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БТР.

«В результате прямого попадания FPV-дрона БТР-4 ВСУ был уничтожен», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #БТР-4 #СВО #FPV-дрон
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