Оператор FPV-дрона поразил украинский БТР-4 в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера БТР-4 ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Движение техники вдоль лесополосы удалось выявить с помощью средств воздушной разведки, уточняет оборонное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БТР.

«В результате прямого попадания FPV-дрона БТР-4 ВСУ был уничтожен», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.