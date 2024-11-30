Суточные потери украинских боевиков на Курском направлении составили более 250 человек. Об этом на брифинге для журналистов сообщило Минобороны Российской Федерации.

«Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета», - уточнили в оборонном ведомстве.

За все время боев в приграничье, киевский режим потерял более 36 850 боевиков. Огромные потери ВСУ несут не только в живой силе, но и в технике.

С момента вторжения в регион украинская сторона потеряла 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 БТР, 1 202 боевые бронемашины, 1 060 автомобилей, 305 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS.

В списке утраченных также числятся инженерная и другая техника, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС, пусковые установки зенитных ракетных комплексов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.