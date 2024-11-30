МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Свыше 250 боевиков потеряли ВСУ за минувшие сутки в Курской области

За все время боев в Курской области ВСУ потеряли более 36 850 боевиков, уточнили в Минобороны России.
2024-11-30 14:33:36
© Фото: Минобороны России

Суточные потери украинских боевиков на Курском направлении составили более 250 человек. Об этом на брифинге для журналистов сообщило Минобороны Российской Федерации.

«Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета», - уточнили в оборонном ведомстве.

За все время боев в приграничье, киевский режим потерял более 36 850 боевиков. Огромные потери ВСУ несут не только в живой силе, но и в технике.

С момента вторжения в регион украинская сторона потеряла 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 БТР, 1 202 боевые бронемашины, 1 060 автомобилей, 305 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS.

В списке утраченных также числятся инженерная и другая техника, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС, пусковые установки зенитных ракетных комплексов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #ВСУ #брифинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 