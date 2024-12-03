FPV-дрон поразил автомобиль ВСУ на Курском направлении

Российский FPV-дрон поразил автомобиль вооруженных сил Украины на Курском направлении. Об уничтожении украинской машины сообщило Министерство обороны России.

Как уточняет российское оборонное ведомство, транспортное средство противника выявили в лесополосе с помощью беспилотника.

«Разведывательными БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" была обнаружена автомобильная техника в лесополосе, которая перевозила военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.

Цель уничтожили прямым попаданием дрона. Ведомство продемонстрировало видео поражения автомобиля противника. На кадрах показано, что видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в технику, запись видео прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.