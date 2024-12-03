В МО РФ обсудили совершенствование подготовки граждан к военной службе

В Минобороны России состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по подготовке россиян к военной службе. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

На заседании присутствовали представители федеральной и региональной власти, начальники штабов военных округов, военные комиссары.

Участники встречи подвели итоги реализации V этапа Концепции федеральной системы подготовки россиян к военной службе, определили подходы к совершенствованию общефедеральной системы подготовки граждан к военной службы. Кроме того, на заседании речь зашла о работе, направленной на военно-патриотическое воспитание.

Общефедеральная система подготовки граждан к военной службе обеспечивает реализацию мер, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья подлежащих призыву россиян. Также меры направлены на подготовку граждан в моральном и психологическом плане. Кроме того, система способствует повышению качества подготовки граждан по основам военной службы и военно-учетным специальностям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.