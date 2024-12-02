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Экипажи Т-72 группировки «Запад» накрыли огнем опорники и боевиков ВСУ

Министерство обороны России показало работу танка в ночное время суток.
2024-12-02 12:15:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ. Кадры боевой работы российских танкистов в ночное время суток публикует Министерство обороны РФ.

На одном из направлений спецоперации разведка выявила опорники и боевиков ВСУ. Экипаж Т-72 выдвинулся на позиции и отработал по выданным координатам. Огонь корректировался с помощью беспилотников, также камеры дронов зафиксировали результаты попаданий.

В описании к видео сказано, что у экипажа на счету несколько пулеметных точек, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат.

Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток, независимо от погодных условий. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в том числе поставленная Киеву странами Запада.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. На этот случай машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства РЭБ и усиленную динамическую защиту.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-72 #ВСУ #МО РФ #СВО
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