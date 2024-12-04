FPV-дрон ударил по «Акации» ВСУ на правом берегу Днепра

Российский FPV-дрон уничтожил САУ «Акация» ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры удара, зафиксированные камерой беспилотника, публикует Министерство обороны России.

«В режиме "свободной охоты" расчеты БПЛА морпехов обнаружили в тылу противника на правом берегу Днепра замаскированное самоходное орудие 2С3 "Акация" ВСУ, которое вело обстрел мирных жителей населенных пунктов левобережья Херсонской области», - говорится в описании к видео.

В ролике показано замаскированное орудие противника, из которого ведется огонь. В следующей части видео демонстрируются кадры от первого лица, то есть окружающее пространство, которое видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в цель, запись обрывается.

В следующей части представлены последствия попаданий по цели, снятые камерой другого БПЛА. Зафиксирована вспышка в момент удара. Кадры подтверждают, что цель была поражена, орудие разбито, в воздух поднимается густой дым.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.