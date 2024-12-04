Дрон сбросил гранату точно в украинский БТР на Времеевском направлении

Оператор дрона точным сбросом уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины в лесополосе на Времеевском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

«Операторами ударных БПЛА в лесополосе на Времеевском направлении при попытке ротации личного состава уничтожен бронетранспортер ВСУ», - говорится в описании к видео.

Бронетранспортер подбили ударом FPV-дрона. Затем в машину сбросили взрывчатку. Помимо техники, противник понес потери в живой силе. Как уточняет Минобороны, вместе с БТР был уничтожен экипаж и десант.

Ранее оборонное ведомство показало, как с беспилотника скидывают боеприпас прямо на позицию расчета 82-мм миномета ВСУ. Орудие было уничтожено в районе населенного пункта Грековка на Рубцовском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.