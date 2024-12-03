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Оператор FPV-дрона поразил танк ВСУ в Харьковской области

Движение танка противника в районе лесополосы выявили военнослужащие группировки войск «Север».
2024-12-03 14:45:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении украинского танка в Харьковской области оператором российского FPV-дрона. 

Вражеский танк двигался в районе лесополосы, когда его во время разведывательных мероприятий обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север». 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу оператора FPV-дрона. Тот действовал уверенно и профессионально - танк ВСУ удалось поразить точным попаданием. 

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили пикапы с украинскими боевиками в Харьковской области. Противник пытался провести ротацию, но потерпел полную неудачу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танк #беспилотники #Харьковская область #FPV-дрон
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