Оператор FPV-дрона поразил танк ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщило о поражении украинского танка в Харьковской области оператором российского FPV-дрона.

Вражеский танк двигался в районе лесополосы, когда его во время разведывательных мероприятий обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу оператора FPV-дрона. Тот действовал уверенно и профессионально - танк ВСУ удалось поразить точным попаданием.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили пикапы с украинскими боевиками в Харьковской области. Противник пытался провести ротацию, но потерпел полную неудачу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.