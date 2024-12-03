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Российские войска освободили Романовку и Новодаровку

Населенный пункт Романовка находится в Донецкой Народной Республике, а Новодаровка - в Запорожской области.
2024-12-03 12:10:45
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне спецоперации. 

Один из этих населенных пунктов - Новодаровка, которая находится на территории Запорожской области. Ее освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство уточнило, что неприятель потерял до 155 боевиков в зоне ответственности группировки, а также танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-миллиметровую самоходку «Акация».

Другой населенный пункт, Романовку, в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск юг «Юг». Романовка находится в Донецкой Народной Республике. 

МО РФ уточняет, что в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 370 военнослужащих, а также боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию РЭБ. Еще удалось уничтожить украинский полевой склад боеприпасов. 

Ранее российские штурмовики рассказали нашему корреспонденту, как «залетели» в Петровку на трех бронетранспортерах и стремительно освободили этот населенны пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #запорожская область #Романовка #Новодаровка
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