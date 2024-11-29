Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 340 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 340 человек. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, ВСУ за сутки лишились БТР, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, артиллерийского орудия и шести минометов.

В российском оборонном ведомстве также назвали потери противника с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, за этот период времени ВСУ потеряли 36 600 военнослужащих на Курском направлении.

Помимо потерь в личном составе, враг лишился 223 танков, 158 БМП, 123 БТР, 1 201 бронемашины. Также уничтожены 1 056 автомобилей ВСУ, 305 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.