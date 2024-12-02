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Над четырьмя регионами России сбили 15 беспилотников ВСУ

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сработали над Курской, Брянской, Белгородской областями и над Крымом.
2024-12-02 07:49:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракты по объектам на территории России с применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре - над территорией Брянской области, два - над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 1 декабря средства ПВО сбили 29 беспилотников над РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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