Над четырьмя регионами России сбили 15 беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракты по объектам на территории России с применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре - над территорией Брянской области, два - над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 1 декабря средства ПВО сбили 29 беспилотников над РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.